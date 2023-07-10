Николай Ефремов испытывает большие проблемы с легкими после перенесенных операций

Николаю Ефремову поставили диагноз пневмоторакс, что значит скопление воздуха или других газов в плевральной полости, приводящее к нарушению функции вентиляции легких и газообмена при дыхания.

31-летнему актеру установили дренаж, помогающий выведению воздуха из легких.

Также медики стараются удалить лишнюю жидкость, мешающую вентиляции легких.

После падения из окна наследник актерской династии получил комбинированную травму, которая потребовала не одной операции. Из-за большой потери крови у Ефремова младшего наблюдается анемия.