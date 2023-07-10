Мадонну подозревают в употреблении наркотиков и попадании в больницу с передозировкой

11:32 2023-07-10

У Forbes появилась информация о том, что экстренное попадание исполнительницы Мадонны в клинику связано с передозировкой запрещенными веществами.

В конце июня Мадонна попала в больницу с серьезной бактериальной инфекцией, как утверждалось ранее.

До сих пор певица мирового уровня восстанавливается после своего недуга.

В настоящее время есть информация, что попала в клинику поп-дива с передозировкой наркотическими веществами.

Дело в том, что в руки Forbes попала информация о том, что медики лечили знаменитость препаратом "Наркам", который, как правило, применяется для купирования передозировки наркотиками.

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