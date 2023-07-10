Гурцкая появилась на людях в первый раз после смерти мужа

Диана Гурцкая оправдалась за свое исчезновение из шоу, отметив, что чувствует поддержку зрителей даже сейчас.

Видеообращение певицы к аудитории было показано в финале проекта "Две звезды. Отцы и дети".

Артистка очень тяжело переживает потерю любимого супруга Петра Кучеренко, но старается находить в себе силы жить, ведь поддерживают ее не только родные и друзья, но и поклонники.

Напомним, что умер замглавы Минобрнауки РФ 20 мая, возвращаясь из командировки в Кубу.