Гурцкая появилась на людях в первый раз после смерти мужа

11:43 2023-07-10

Диана Гурцкая вместе с сыном Константином записала видеообращение зрителям "Две звезды. Отцы и дети", где они были участниками, но после кончины мужа и отца Петра Кучеренко отказались участвовать в проекте.

Диана Гурцкая оправдалась за свое исчезновение из шоу, отметив, что чувствует поддержку зрителей даже сейчас.

Видеообращение певицы к аудитории было показано в финале проекта "Две звезды. Отцы и дети".

Артистка очень тяжело переживает потерю любимого супруга Петра Кучеренко, но старается находить в себе силы жить, ведь поддерживают ее не только родные и друзья, но и поклонники.

Напомним, что умер замглавы Минобрнауки РФ 20 мая, возвращаясь из командировки в Кубу.

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