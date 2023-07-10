Победа в проекте «Две звезды. Отцы и дети» досталась сразу трем дуэтам

11:57 2023-07-10

Финал "Две звезды. Отцы и дети" состоялся 9 июля по Первому каналу. Судьям музыкального состязания пришлось нелегко при выборе победителя, по этой причине их стало сразу несколько.

Победу одержали Сергей Минаев с сыном-тезкой, Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина и Сосо Павлиашвили с наследником Леваном.

На сцену также со своими детьми выходили Алена Свиридова, Мариам Мерабова, Лариса Долина, поп-группа Dabro.

Также в финальном выпуске программы было показано видеообращение Дианы Гурцкой и ее сына Константина, которые вынуждены были уйти из проекта из-за постигшего их горя.

Интересным на шоу было и признание внучки Ларисы Долиной Александры, признавшейся, что над ней издеваются одноклассники из-за ее известной бабушки.

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