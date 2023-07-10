Меньшову и Алентову задержали полицейские в центре российской столицы

Оказалось, что ни Вера Алентова, ни Юлия Меньшова были не в курсе, что в центре Москвы проходит парад советстких трамваев.

Знаменитые мать и дочь очень нервничали и, как утверждает последняя, очень зря, так как проходящее зрелище их приятно удивило.

Ранее Алентова делилась фотографиями со свадьбы своего внука Андрея Гордина.

Поклонники не поверили своим глазам, глядя на звезду "Москва слезам не верит", ведь этой цветущей женщине уже 81 год.