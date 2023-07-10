Дженнифер Лопес ведет переговоры с юристами по разводам

Бен Аффлек положительно отреагировал на старания своей жены. Он уверяет, что готов на любое соглашение, лишь бы это подарило Дженнифер Лопес счастье и спокойствие.

Каждому из знаменитостей есть, что терять. Состояние Аффлека оценивается в 200 000 000 долларов, Лопес - в 400 000 000.

Звездные супруги в настоящее время покупают имущество вместе.

К примеру, недавно они приобрели особняк в Лос-Анджелесе за 60 000 000 у. е.