Чумаков обратился к жене Ковальчук, поблагодарив ту за рождение второго ребенка

Алексей Чумаков красиво обратился к жене Юлии Ковальчук, которая только недавно родила ему второго ребенка.
Артист сказал любимой спасибо, что та "подарила ему чудо" уже во второй раз, отметив, что всегда подозревал, что между женщиной и Богом какой-то особый контакт.
Юлия снова родила девочку, а о том, что певица беременна супруги не делали никаких заявлений.
Звезды скрывают от камер и свою старшую дочь, стараясь избавить наследницу от публичных оценок.
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