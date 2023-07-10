Чумаков обратился к жене Ковальчук, поблагодарив ту за рождение второго ребенка

Алексей Чумаков красиво обратился к жене Юлии Ковальчук, которая только недавно родила ему второго ребенка.

Артист сказал любимой спасибо, что та "подарила ему чудо" уже во второй раз, отметив, что всегда подозревал, что между женщиной и Богом какой-то особый контакт.

Юлия снова родила девочку, а о том, что певица беременна супруги не делали никаких заявлений.

Звезды скрывают от камер и свою старшую дочь, стараясь избавить наследницу от публичных оценок.