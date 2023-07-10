Долина призналась, что участие внучки Александры в шоу «Две звезды. Отцы и дети» стало и для нее, и для девочки серьезным испытанием

Лариса Долина утверждает, что участие в шоу "Две звезды. Отцы и дети" стало для ее внучки Александры Миончинской непростым, так как девочке нужно было разучивать большое количество новых номеров.

Выходя на сцену, артистка волновалось, но, начиная петь, забывала об этом чувстве. Саша смогла преодолеть все сложности в течение телепроекта.

Многие участники признаются, что шоу дарит бесценный опыт выступлений на сцене, с чем согласна Долина и ее маленькая родственница.

Лариса Александровна призналась, что гордится внучкой, которой достались и вокальные данные бабушки, и ее железный характер, что помогает добиться успеха в профессии.