Манукян больше не будет ведущим Дома 2

Расставаясь с участниками "Дома 2", Давид Манукян отметил, что для него пришла пора двигаться дальше.

Дава не стал скрывать, что время работы на проекте принесло ему немало приятных впечатлений.

Интересно, что на момент утверждения Манукяна на роль ведущего телестройки, он еще состоял в отношениях с Ольгой Бузовой, которая отдала проекту 17 лет.

Бузова была против того, чтобы Давид был ведущим реалити-шоу.