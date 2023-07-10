Прощальные гастроли Элтона Джона подошли к концу

Последний концерт Элтон Джон дал в Стокгольме на стадионе Tele2 Arena.

Финальной же песней британского певца на выступлении стала "Goodbye Yellow Brick Road".

Когда концерт закончился, артист поблагодарил фанатов за поддержку и обожание в течение долгих лет. Музыкант отметил, что больше на гастроли отправляться не намерен.

Турне началось еще в 2018 году, но прерывалось, то из-за пандемии коронавируса, то из-за болезни самого исполнителя.

В рамках последнего тура селебрити дал 330 концертов по всему миру.