Наталья Фриске рекламирует ритуальные услуги на могиле знаменитой сестры

Естественно, что в данной ситуации поведение Натальи Фриске не могло остаться незамеченным.

Поклонники покойной Жанны Фриске не поняли поступка родственницы певицы, обвинив ту в наглости, корысти, неуважении к памяти родного человека.

Есть информация о том, что и родственники Натальи выразили недовольство ее бесцеремонностью. Они возмущены, что в такой важный для всей семьи день она решила "срубить денег" на памяти Жанны.

Младшая Фриске поздравила сестру с днем рождения, а после упомянула, что заказывает фото в одной конторе второй раз и советует туда обращаться, оставив контакты.