Баста объявил о переносе своего выступления на Кипре

Изначально было заявлено, что мероприятие должно пройти 9 июля, но из-за плотного рабочего графика музыкант не успел на единственный самолет, летящий в направлении Кипра.

Баста не забыл принести извинения поклонникам за причиненные неудобства, отметив, что концерт состоится через 1,5 месяца.

О точной дате музыкант обещал сообщить немного позднее.

Также звезда сцены заверил, что билеты, купленные на 9 июля, будут действительны на выступление, которое пройдет позднее.

Концерты рэпера отменялись в этом году также в Иркутске, Красноярске и Хабаровске, о причинах этого ничего неизвестно.