Баста объявил о переносе своего выступления на Кипре

Изначально было заявлено, что мероприятие должно пройти 9 июля, но из-за плотного рабочего графика музыкант не успел на единственный самолет, летящий в направлении Кипра.
Баста не забыл принести извинения поклонникам за причиненные неудобства, отметив, что концерт состоится через 1,5 месяца.
О точной дате музыкант обещал сообщить немного позднее.
Также звезда сцены заверил, что билеты, купленные на 9 июля, будут действительны на выступление, которое пройдет позднее.
Концерты рэпера отменялись в этом году также в Иркутске, Красноярске и Хабаровске, о причинах этого ничего неизвестно.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__