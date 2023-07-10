Мадонна написала завещание, детали которого стали известны

64-летняя певица Мадонна прописала в завещании о запрете использования ее голограммы на мероприятиях.

Права на все свои композиции знаменитость разделила между своими детьми, которых шестеро.

Исполнительница отметила, что не желает, чтобы ее имущество стало предметом разногласий между наследниками, по этой причине разделила все нажитое поровну.

Также в своем завещании артистка отметила своего менеджера Гая Осири, который всегда был рядом, отписав тому часть имущества как благодарность.