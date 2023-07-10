Китайцы изобрели способ сделать чиновников ближе к простым людям

15:08 2023-07-10

К сожалению, многие чиновники не исполняют волю народа, а приумножают свой капитал. Китайцы придумали как исправить ситуацию.

Во-первых, чиновникам Китая не разрешено впредь летать частными самолетами.

На это теперь имеет право только председатель КНР Си Цзиньпин.

Также излишняя активность чиновников и полицейских на высоких постах в социальных сетях, где они будут хвастаться собственным благосостоянием, чревата проверкой полученных ими доходов на предмет законности.

Таким образом китайцы решили бороться с высокими чинами, которые убеждены, что их не вправе никто судить, что они выше простых смертных и имеют гораздо больше прав.

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