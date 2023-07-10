Мошенники под предлогом аренды загородного дома обманули четырех минчан

По словам одной из потерпевших, предложение об аренде она нашла в социальной сети. Девушка связалась с администратором и внесла предоплату.

Позже, узнав о подобных случаях мошенничества, она обратила внимание на отсутствие отзывов и комментариев. Тогда потерпевшая попросила отменить бронь и вернуть ей деньги.

Для этого ей прислали ссылку, где нужно было ввести банковские реквизиты. Девушка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в милицию.

Еще трое минчан рассказали, что стали жертвами аналогичной мошеннической схемы. Общая сумма ущерба составила более 1000 Бел. Рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.