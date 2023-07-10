Джонни Депп приедет осенью в РФ, чтобы записать совместный трек с группой ЯМОРЕ

Михаил Лисов утверждает, что переговоры со звездой Голливуда ведутся с 2018 года, когда Джонни Депп выступал в "Олимпийском" в составе рок-группы "Hollywood Vampires".
В 2020 году было решено записать совместный трек, но актер судился со своей бывшей женой Эмбер Херд.
После победы в суде менеджеры знаменитости написали, что он готов к сотрудничеству.
Цена вопроса - 370 000 долларов и экскурсии по Калининградской области. Музыкант и актер же намерен посмотреть всю Россию.
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