Джонни Депп приедет осенью в РФ, чтобы записать совместный трек с группой ЯМОРЕ

Михаил Лисов утверждает, что переговоры со звездой Голливуда ведутся с 2018 года, когда Джонни Депп выступал в "Олимпийском" в составе рок-группы "Hollywood Vampires".

В 2020 году было решено записать совместный трек, но актер судился со своей бывшей женой Эмбер Херд.

После победы в суде менеджеры знаменитости написали, что он готов к сотрудничеству.

Цена вопроса - 370 000 долларов и экскурсии по Калининградской области. Музыкант и актер же намерен посмотреть всю Россию.