В Таганроге двое мужчин пытались сдать своего знакомого на органы

В августе 2017 года два мужчины 51 и 23 года предложили своему знакомому, 26 летнему жителю Таганрога подзаработать. Заработок заключался в том что он должен был перегнать машину из-за границы.

На самом деле его хотели продать на органы, и даже уже нашли покупателя. Сделка должна была состоятся в одной из гостиниц Ростова.

Жертве они сказали что необходимо пройти мед осмотр для того что бы приступить к работе, а осмотр будет делать частный врач в одной из гостиниц Ростова.

Парня договорились продать за полтора миллиона рублей. И вот когда они пришли на сделку и получили деньги, оказалось что «покупатели» были полицейскими которые ловят таких «бизнесменов».

В этот день у парня теперь ещё один день рождения.