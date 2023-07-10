Данилко обвиняет Фадеева в заговоре

Андрей Данилко утверждает, что шел на контакт с участницами российской группы, о которых отзывается тепло, но те сторонились украинца.
Верка Сердючка не исключает варианта, что в заговоре против него виноват продюсер и автор композиций "Serebro" Макс Фадеев.
Украинский исполнитель думает, что команде Елены Темниковой до сих пор обидно, что на "Евровидении 2007" они заняли только 3 место.
Данилко назвал группу очень талантливой, выразив уверенность, что у "девочек" будет еще много побед.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__