Данилко обвиняет Фадеева в заговоре

Андрей Данилко утверждает, что шел на контакт с участницами российской группы, о которых отзывается тепло, но те сторонились украинца.

Верка Сердючка не исключает варианта, что в заговоре против него виноват продюсер и автор композиций "Serebro" Макс Фадеев.

Украинский исполнитель думает, что команде Елены Темниковой до сих пор обидно, что на "Евровидении 2007" они заняли только 3 место.

Данилко назвал группу очень талантливой, выразив уверенность, что у "девочек" будет еще много побед.