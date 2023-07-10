У Николая Ефремова развился отёк мозга после трепанации черепа

Обозреватели Shot утверждают, что у выпавшего из окна Ефремова-младшего на месте ушиба головы появилось уплотнение, ставшее причиной накопления излишней жидкость, которая нарушала поступление кислорода в мозг Николая.
После этого врачи приняли решение о необходимости проведения хирургической операции.
Так, медики провели Николаю Ефремову трепанацию и поставили проточно-промывную систему для очистки раны.
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