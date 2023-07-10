У Николая Ефремова развился отёк мозга после трепанации черепа

16:22 2023-07-10

10 июля Telegram-канал Shot заявил, что у российского актёра Николая Ефремова развился отёк мозга после перенесённой трепанации черепа.

Обозреватели Shot утверждают, что у выпавшего из окна Ефремова-младшего на месте ушиба головы появилось уплотнение, ставшее причиной накопления излишней жидкость, которая нарушала поступление кислорода в мозг Николая.

После этого врачи приняли решение о необходимости проведения хирургической операции.

Так, медики провели Николаю Ефремову трепанацию и поставили проточно-промывную систему для очистки раны.

Показать следующие комментарии
Фото