У Николая Ефремова развился отёк мозга после трепанации черепа

Обозреватели Shot утверждают, что у выпавшего из окна Ефремова-младшего на месте ушиба головы появилось уплотнение, ставшее причиной накопления излишней жидкость, которая нарушала поступление кислорода в мозг Николая.

После этого врачи приняли решение о необходимости проведения хирургической операции.

Так, медики провели Николаю Ефремову трепанацию и поставили проточно-промывную систему для очистки раны.