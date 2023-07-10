Волочкова поцеловалась с Китоном прямо на сцене

Любвеобильная артистка балета Анастасия Волочкова спровоцировала слухи о своем новом романе.

Дело в том, что молодой исполнитель Никита Китон посвятил звезде песню "Лебединое озеро", после чего они поцеловались.

Знаменитости не первый раз появляются на людях вместе. Так, в конце мая они вместе пришли на музыкальную премию RU.TV.

Многие убеждены, что молодой человек просто пиарится за счет известной в России Волочковой, ведь он только набирает обороты в карьере.