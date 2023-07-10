Волочкова поцеловалась с Китоном прямо на сцене

Любвеобильная артистка балета Анастасия Волочкова спровоцировала слухи о своем новом романе.
Дело в том, что молодой исполнитель Никита Китон посвятил звезде песню "Лебединое озеро", после чего они поцеловались.
Знаменитости не первый раз появляются на людях вместе. Так, в конце мая они вместе пришли на музыкальную премию RU.TV.
Многие убеждены, что молодой человек просто пиарится за счет известной в России Волочковой, ведь он только набирает обороты в карьере.
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