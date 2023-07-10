Гринева сообщила, как похудела за 2 месяца на 10 килограммов

Ирина Гринева жалуется, что готовилась к этой работе давно. Актриса постоянно держала себя в руках занималась спортом, выполняла соответствующие процедуры и, конечно, ограничивала себя в питании.

Звезда экрана бегала каждый день, посещала спа-процедуры.

Съемки постоянно переносились, а она ждала и продолжала над собой работать, но как только, устав ждать, знаменитость расслабилась, ей позвонили и сообщили, что через 2 месяца старт.

Актрисе пришлось ложиться в специализированную клинику, применять лечебное 10-дневное голодание, так как сбросить нужно было 10 -11 килограммов.