Кузьмина, известная по сериалу Кухня, вышла замуж

Супругом Ольги Кузьминой стал ведущий мероприятий Евгений Апанасевич.

В прошлом месяце сообщалось, что возлюбленные ждут наследника. Знаменитость находится на последних сроках беременности.

Актриса утверждает, что они с избранником практически не готовились к свадьбе, а просто узаконили отношения.

После росписи молодожены отправились на совместную фотосессию, а позднее стали паковать чемоданы в Турции, чтобы отправиться отдохнуть.