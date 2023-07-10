Кузьмина, известная по сериалу Кухня, вышла замуж

Супругом Ольги Кузьминой стал ведущий мероприятий Евгений Апанасевич.
В прошлом месяце сообщалось, что возлюбленные ждут наследника. Знаменитость находится на последних сроках беременности.
Актриса утверждает, что они с избранником практически не готовились к свадьбе, а просто узаконили отношения.
После росписи молодожены отправились на совместную фотосессию, а позднее стали паковать чемоданы в Турции, чтобы отправиться отдохнуть.
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