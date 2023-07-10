Марго Робби появилась на премьере картины Барби в платье Schiaparelli по мотивам наряда куклы Барби 1960 года

Буквально несколько часов назад в Лос-Анджелесе состоялась самая громкая премьера картины "Барби".
Марго Робби была на мероприятии совсем не в розовом платье, как ожидали многие.
Буквально несколько часов назад в Лос-Анджелесе состоялась самая громкая премьера картины "Барби".
Марго Робби была на мероприятии совсем не в розовом платье, как ожидали многие.
На красной дорожке актриса в компании Райана Гослинга появилась в наряде от Schiaparelli, созданного по образу платья куклы Барби "Solo in the Spotlight" 1960 года.
Наряд весь вышит черными пайетками, а подол сшит из многослойного черного тюля. Яркая деталь - ручная вышивка в виде красной розы.
Образ завершили черные оперные перчатки, массивное колье, высокий хвост и яркая помада.
Робби своим выходом вызвала настоящий фурор!
В России премьера нашумевшего кинопроекта намечена на 21 июля.
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