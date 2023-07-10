Марго Робби появилась на премьере картины Барби в платье Schiaparelli по мотивам наряда куклы Барби 1960 года

17:13 2023-07-10

В США состоялась долгожданная премьера фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Главная героиня картины затмила всех!

Буквально несколько часов назад в Лос-Анджелесе состоялась самая громкая премьера картины "Барби".

Марго Робби была на мероприятии совсем не в розовом платье, как ожидали многие.

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    На красной дорожке актриса в компании Райана Гослинга появилась в наряде от Schiaparelli, созданного по образу платья куклы Барби "Solo in the Spotlight" 1960 года.

    Наряд весь вышит черными пайетками, а подол сшит из многослойного черного тюля. Яркая деталь - ручная вышивка в виде красной розы.

    Образ завершили черные оперные перчатки, массивное колье, высокий хвост и яркая помада.

    Робби своим выходом вызвала настоящий фурор!

    В России премьера нашумевшего кинопроекта намечена на 21 июля.

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