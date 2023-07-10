Кабаева продемонстрировала обручальное кольцо, но об избраннике гимнастки никто не знает

Примечательно, что никакой информации о личной жизни Алины Кабаевой нет.

Фанаты спортсменки только гадают, кто бы мог быть ее мужем, ведь на ее пальце красуется обручальное кольцо, которое она то носит, то не носит.

После контрольной тренировки в собственной Академии художественной гимнастики Алина Кабаева пообщалась с талантливыми гимнастками, пожелав тем удачи и дав наставления перед серьезными соревнованиями.