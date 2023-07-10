Зрителей на концерте Ночных снайперов в Москве оштрафовали за лозунги в поддержку Украины

Двое мужчин на концерте команды Дианы Арбенинов были оштрафованы на 30 000 российских рублей при попытке превратить мероприятие в акцию поддержки Украины.

Административный протокол против хулиганов заведен по статье "Дискредитация ВС РФ".

В последнее время выступления "Ночных снайперов" итак то отменялись, то переносились.

В конце весны солистка рок-коллектива сломала позвоночник, из-за чего все концерты пришлось переносить. В конце июня исполнительница со своими музыкантами вышла на сцену.