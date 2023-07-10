Зрителей на концерте Ночных снайперов в Москве оштрафовали за лозунги в поддержку Украины

Двое мужчин на концерте команды Дианы Арбенинов были оштрафованы на 30 000 российских рублей при попытке превратить мероприятие в акцию поддержки Украины.
Административный протокол против хулиганов заведен по статье "Дискредитация ВС РФ".
В последнее время выступления "Ночных снайперов" итак то отменялись, то переносились.
В конце весны солистка рок-коллектива сломала позвоночник, из-за чего все концерты пришлось переносить. В конце июня исполнительница со своими музыкантами вышла на сцену.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__