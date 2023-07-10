Бьянка сообщила, как ее совращал известный артист, у которого есть жена

Несмотря на отвратительное поведение со стороны известной личности, его имя "благородная" Бьянка раскрывать не стала, так как убеждена, что разрушит его брак, в котором растут дети.
Откровениями на тему Татьяна Липницкая поделилась в интервью Лауре Джунгелии.
Знаменитость убеждена, что домогательства со стороны женатых мужчин недопустимы, даже, если это президент.
Бьянка ехала с коллегой на одном поезде, а тот настойчиво приглашал ее послушать музыку в свое купе. Получив отказ, тот хлопнул девушку по ягодицам.
Певица возмущена и тем, что на тот момент была уже достаточно известной артисткой, по этой причине поведение исполнителя ей показалось более чем неуместным.
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