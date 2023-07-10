Котова рассказала, как пережить развод менее болезненно

Анна Котова уверена, расставаясь с мужчиной, надо не зацикливаться на этом событии, а стараться переключиться на то, что тебя обычно выводит из состояния стресса.

Актриса отметила, что для нее это общение с людьми, которые ее любят и понимают.

Котова не отрицает, что поначалу будет сложно, так как хочется закрыться в 4-ех стенах и жалеть себя, но это не поможет.

По заверениям знаменитости, нужно делать по чуть-чуть то, что нравиться, а дальше будет легче.