Гузеева подтвердила, что «Давай поженимся!» возвращается в эфир Первого канала, назвав положительные изменения в шоу

Сведения о возобновлении трансляции проекта "Давай поженимся!" подтвердила корреспондентам ТАСС Лариса Гузеева.
По утверждению ведущей, новые выпуски программы "максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений".
Напомним, что романтическое шоу радовало зрителей с 2008 года, а после 24 февраля 2022 года вещание его было поставлено на паузу.
Исчезновение передачи администрация Первого канала объясняла тем, что вещатель преобразовался с запуском СВО в информационный канал, где не место развлекательному контенту.
Теперь один за одним возобновляются телепроекты, имевшие у зрителей успех до известных событий.
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