Гузеева подтвердила, что «Давай поженимся!» возвращается в эфир Первого канала, назвав положительные изменения в шоу

Сведения о возобновлении трансляции проекта "Давай поженимся!" подтвердила корреспондентам ТАСС Лариса Гузеева.

По утверждению ведущей, новые выпуски программы "максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений".

Напомним, что романтическое шоу радовало зрителей с 2008 года, а после 24 февраля 2022 года вещание его было поставлено на паузу.

Исчезновение передачи администрация Первого канала объясняла тем, что вещатель преобразовался с запуском СВО в информационный канал, где не место развлекательному контенту.

Теперь один за одним возобновляются телепроекты, имевшие у зрителей успех до известных событий.