Ковальчук, вот-вот родившая дочь, рассказала про осложнения при второй беременности

12:02 2023-07-11

Недавно стало известно, что бывшая солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук родила второго ребенка. Знаменитость не сообщала, что беременна и дату рождения дочери также оставила в тайне.

Теперь же Юлия Ковальчук потихоньку рассказывает о том, как протекала ее вторая беременность и какие сложности она испытывала в этот период.

Певица отметила, что страдала от отеков, по этой причине не пила жидкость после 19:00.

Знаменитость пообещала объяснять женщинам в положении, как справляться с теми или иными сложностями в особое время, опираясь на собственный недавний опыт.

Заметим, что известно о рождении у Ковальчук дочери второй по счету. Звезда не называла ни дату появления малышки на свет, ни как ее назвали.

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