Ковальчук, вот-вот родившая дочь, рассказала про осложнения при второй беременности

Теперь же Юлия Ковальчук потихоньку рассказывает о том, как протекала ее вторая беременность и какие сложности она испытывала в этот период.

Певица отметила, что страдала от отеков, по этой причине не пила жидкость после 19:00.

Знаменитость пообещала объяснять женщинам в положении, как справляться с теми или иными сложностями в особое время, опираясь на собственный недавний опыт.

Заметим, что известно о рождении у Ковальчук дочери второй по счету. Звезда не называла ни дату появления малышки на свет, ни как ее назвали.