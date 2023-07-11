Утяшева сообщила, чем была шокирована, когда в первый раз посетила квартиру Воли

Вместо того, чтобы возмущаться, хозяйственная Ляйсан Утяшева тут же стала облагораживать жилплощадь будущего мужа Павла Воли.

Она стала наводить порядок везде и отправилась в магазин за продуктами, так как в холодильнике возлюбленного "повесилась мышь".

В квартире творил хаос: все вверх дном, окурки на каждом шагу.

Как признавался ранее Воля, одним из главных качеств Утяшевой, которые покорили его, была именно ее хозяйственность.