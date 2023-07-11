Утяшева сообщила, чем была шокирована, когда в первый раз посетила квартиру Воли

12:13 2023-07-11

Ляйсан Утяшева не стала скрывать, что обстановка в квартире ее будущего супруга Павла Воли оставляла желать лучшего. Девушку поразил ужасный беспорядок вокруг.

Вместо того, чтобы возмущаться, хозяйственная Ляйсан Утяшева тут же стала облагораживать жилплощадь будущего мужа Павла Воли.

Она стала наводить порядок везде и отправилась в магазин за продуктами, так как в холодильнике возлюбленного "повесилась мышь".

В квартире творил хаос: все вверх дном, окурки на каждом шагу.

Как признавался ранее Воля, одним из главных качеств Утяшевой, которые покорили его, была именно ее хозяйственность.

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