Выступление Big Baby Tape в Нижнем Новгороде не состоится из-за жалобы Мизулиной

Организаторы мероприятий в Нижнем Новгороде информировали об отмене концерта Big Baby Tape, которое было намечено на 19 июля, на своей страничке в соцсети ВКонтакте.

Представители концертной площадки MILO Concert Hall (где и должен был выступать рэпер) отметили, что выступления не будет не по их вине.

Билеты, приобретенные на концерт артиста, можно вернуть и получить за них деньги в местах их покупки.

До этого Екатерина Мизулина сообщала, что рэпера KIZARU проверяет ГУ МВД РФ по Питеру и Ленинградской области.