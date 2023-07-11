Выступление Big Baby Tape в Нижнем Новгороде не состоится из-за жалобы Мизулиной

12:36 2023-07-11

Руководитель "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина направила жалобу на рэп-исполнителя Big Baby Tape, что стоило тому отмены концерта в Нижнем Новгороде.

Организаторы мероприятий в Нижнем Новгороде информировали об отмене концерта Big Baby Tape, которое было намечено на 19 июля, на своей страничке в соцсети ВКонтакте.

Представители концертной площадки MILO Concert Hall (где и должен был выступать рэпер) отметили, что выступления не будет не по их вине.

Билеты, приобретенные на концерт артиста, можно вернуть и получить за них деньги в местах их покупки.

До этого Екатерина Мизулина сообщала, что рэпера KIZARU проверяет ГУ МВД РФ по Питеру и Ленинградской области.

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