Выступление Big Baby Tape в Нижнем Новгороде не состоится из-за жалобы Мизулиной

Организаторы мероприятий в Нижнем Новгороде информировали об отмене концерта Big Baby Tape, которое было намечено на 19 июля, на своей страничке в соцсети ВКонтакте.
Представители концертной площадки MILO Concert Hall (где и должен был выступать рэпер) отметили, что выступления не будет не по их вине.
Билеты, приобретенные на концерт артиста, можно вернуть и получить за них деньги в местах их покупки.
До этого Екатерина Мизулина сообщала, что рэпера KIZARU проверяет ГУ МВД РФ по Питеру и Ленинградской области.
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