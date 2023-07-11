Экс-солистка группы Тату Катина родила второго ребенка

О рождении первенца написал в запрещенной сегодня в России соцсети гордый отец Дмитрий Спиридонов.

Мальчика назвали Демьян, а появился на свет он сегодня, 11 июля. Спиридонов назвал даже время рождения малыша - 09:19.

Стоит отметить, что для 38-летней Лены Катиной это второй ребенок, так как она воспитывает еще старшего сына от предыдущего брака.

Роды знаменитости проходили в подмосковной клинике Лапино.

Спиридонов сообщал ранее, что запускает канал, где будет посвящать всех любопытных в отцовские будни, заботы.