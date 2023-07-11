Сябитова назвала секрет крепких отношений между мужчиной и женщиной

О том, что над отношениями нужно работать, не устают твердить многие эксперты по семейной жизни.

Роза же Сябитова убеждена, что трудиться в этом направлении необходимо даже до знакомства со своей второй половиной.

Дело касается того, что многие молодые люди и девушки стремятся построить семью с достойными людьми. Ведущая "Давай поженимся!" убеждена, что для этого нужно самому соответствовать.

Сябитову поражает внушительный список требований мужчин, ничего из себя не представляющих, к будущим женам.