Сябитова назвала секрет крепких отношений между мужчиной и женщиной

13:17 2023-07-11

В предверии перезапуска проекта "Давай поженимся!" Роза Сябитова решила поделиться секретом крепких семейных отношений.

О том, что над отношениями нужно работать, не устают твердить многие эксперты по семейной жизни.

Роза же Сябитова убеждена, что трудиться в этом направлении необходимо даже до знакомства со своей второй половиной.

Дело касается того, что многие молодые люди и девушки стремятся построить семью с достойными людьми. Ведущая "Давай поженимся!" убеждена, что для этого нужно самому соответствовать.

Сябитову поражает внушительный список требований мужчин, ничего из себя не представляющих, к будущим женам.

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