Питта обвиняют в трате средств, числящихся на счетах общих с Джолли виноградников

Оказывается, голливудский актер Брэд Питт растратил активы виноградников "Шато Мираваль" в Провансе, которыми владел совместно со своей бывшей женой Анджелиной Джолли.

Иск против актера подала бывшая компания Джолли "Nouvel", посредством которой актриса была хозяйкой части виноградников. Фирму Анжделина позднее продала дочерней компании "Stoli Group".

В иске утверждается о растрате средств на проекты-"пустышки" и 1 000 000 долларов на ремонт бассейна.

Представители структуры убеждены, что Питт обиделся на бывшую за продажу ее части совместного бизнеса и ведет себя как капризный ребенок.