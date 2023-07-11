Фадеев назвал Наргиз воровкой из-за того, что та продолжает исполнять песни, на которые не имеет авторских прав

Сотрудничество Макса Фадеева и Наргиз Закировой закончилось в 2019 году, в 2022 году певице и вовсе было запрещено пересекать границу с РФ сроком в 50 лет.
Продюсер возмущен тому факту, что его бывшая подопечная до сих пор исполняет композиции, на которые у нее нет авторских прав.
Запрет Фадеева для Закировой на использование его песен не значил ровным счетом ничего, по этой причине музыкант назвал артистку воровкой, а в придачу караоке-певицей, в искренность выступлений которой никто не верит.
Деятелю музыкальной индустрии не понятен тот факт, почему ярая противница СВО в противостоянии РФ не использует свой родной узбекский язык в жизни и творчестве.
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