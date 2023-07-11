Нейрохирург Тома сообщил, какие последствия ждут Николая Ефремова после трепанации черепа

Нейрохирург Александр Тома информировал, что сама по себе трепанация черепа не опасна, дело больше касается того, насколько сильно поврежден мозг.

Специалист убежден, что успешно выполненная операция показала, - организм Николая Ефремова очень сильный.

Необходимость в таком хирургическом вмешательстве возникла в результате полученных актером травм, когда он выпал из окна третьего этажа.

Врач утверждает, что после просто нужно будет сделать пластику и следов после трепанации черепа не останется.