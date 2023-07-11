Брат Гурцкой Роберт сообщил, что певица не намерена возвращаться на сцену

14:34 2023-07-11

Исполнительница Диана Гурцкая тяжело переносит потерю любимого мужа Петра Кучеренко, которого не стало 20 мая. Ее брат Роберт утверждает, что артистка не вернется на сцену.

Совсем недавно Диана Гурцкая активно выступала для своих поклонников. Когда умер Петр Кучеренко, певица вместе с сыном Константином числились среди участников проекта "Две звезды. Отцы и дети".

Когда в семье случилось горе, Гурцкая и ее наследник ушли из проекта.

Брат исполнительницы Роберт сообщил, что Диана не собирается возвращаться на сцену.

Все ближайшие концерты отменены или перенесены, так как знаменитость не в состоянии сейчас улыбаться своему зрителю.

Родственник певицы отметил, что сестра практически ежедневно посещает могилу покойного мужа.

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