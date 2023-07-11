Брат Гурцкой Роберт сообщил, что певица не намерена возвращаться на сцену

Совсем недавно Диана Гурцкая активно выступала для своих поклонников. Когда умер Петр Кучеренко, певица вместе с сыном Константином числились среди участников проекта "Две звезды. Отцы и дети".
Когда в семье случилось горе, Гурцкая и ее наследник ушли из проекта.
Брат исполнительницы Роберт сообщил, что Диана не собирается возвращаться на сцену.
Все ближайшие концерты отменены или перенесены, так как знаменитость не в состоянии сейчас улыбаться своему зрителю.
Родственник певицы отметил, что сестра практически ежедневно посещает могилу покойного мужа.
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