Брат Гурцкой Роберт сообщил, что певица не намерена возвращаться на сцену

Совсем недавно Диана Гурцкая активно выступала для своих поклонников. Когда умер Петр Кучеренко, певица вместе с сыном Константином числились среди участников проекта "Две звезды. Отцы и дети".

Когда в семье случилось горе, Гурцкая и ее наследник ушли из проекта.

Брат исполнительницы Роберт сообщил, что Диана не собирается возвращаться на сцену.

Все ближайшие концерты отменены или перенесены, так как знаменитость не в состоянии сейчас улыбаться своему зрителю.

Родственник певицы отметил, что сестра практически ежедневно посещает могилу покойного мужа.