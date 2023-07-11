Apple уже представила трейлер новой картины с Хоакином Фениксом Император

Действия картины будут разворачиваться вокруг жизни Наполеона Бонапарта и его супруги Жозефины.

Ридли Скотт не скрывает, что восхищается военным и политическим талантом Бонапарта. Режиссёр также осветил и такую сторону жизни императора, как скрытая война с женой, которая ему изменяла.

Проект показывает путь человека-легенды через призму его взаимоотношений с возлюбленной. Роль Жозефины воплотила на экране Ванесса Кирби.

В картине присутствует нецензурная лексика и сцены насилия.

Премьера "Императора" назначена на 22 ноября текущего года.