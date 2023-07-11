Apple уже представила трейлер новой картины с Хоакином Фениксом Император

Действия картины будут разворачиваться вокруг жизни Наполеона Бонапарта и его супруги Жозефины.
Ридли Скотт не скрывает, что восхищается военным и политическим талантом Бонапарта. Режиссёр также осветил и такую сторону жизни императора, как скрытая война с женой, которая ему изменяла.
Проект показывает путь человека-легенды через призму его взаимоотношений с возлюбленной. Роль Жозефины воплотила на экране Ванесса Кирби.
В картине присутствует нецензурная лексика и сцены насилия.
Премьера "Императора" назначена на 22 ноября текущего года.
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