Михалков встретился с участниками СВО

Никита Михалков вручил бойцам 700 книг со стихотворениями своего отца Сергея Михалкова на военную тему, о чем информирует ТАСС.

На творческой встрече режиссер не забыл обратить внимание на роль искусства и культуры в жизни военнослужащих, о чем сообщили в Минобр РФ.

Протягивая защитникам родины сборник "Военные стихи" своего родителя, написанные в период ВОВ, Никита Сергеевич заметил, что эти стихотворения - "целый кусок жизни, жизни человека, любящего свою Родину"

Деятель киноиндустрии убежден, чтобы такое наследие отца должно находиться там, где больше всего нужно.

Кроме книг военные получили комплекты вещей и принадлежностей, необходимых в полевых условиях.