Звезда Москва слезам не верит Рязанова сообщила, что обожает роли бабушек

15:21 2023-07-11

Раиса Рязанова призналась, что никогда не старалась выглядеть моложе своих лет, а воплощать на экране бабушек - большое удовольствие для известной актрисы.

78-летняя актриса Раиса Рязанова не видит ничего плохого в том, чтобы играть бабушек.

В прошлом году состоялась премьера картины "Спасите Колю!", где артистке досталась роль бабушки Тамары.

До этого Рязанова предстала в образе пожилой женщины в комедии Александра Галибина "Маруся фореva!".

Также именитая артистка вспомнила свою звездную роль Тоси в "Москва слезам не верит", отметив, что она такая же простая, как и героиня получившего "Оскар" фильма.

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