Звезда Москва слезам не верит Рязанова сообщила, что обожает роли бабушек

78-летняя актриса Раиса Рязанова не видит ничего плохого в том, чтобы играть бабушек.

В прошлом году состоялась премьера картины "Спасите Колю!", где артистке досталась роль бабушки Тамары.

До этого Рязанова предстала в образе пожилой женщины в комедии Александра Галибина "Маруся фореva!".

Также именитая артистка вспомнила свою звездную роль Тоси в "Москва слезам не верит", отметив, что она такая же простая, как и героиня получившего "Оскар" фильма.