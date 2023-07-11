11-летняя жительница Новосибирска родила ребенка, став самой молодой мамой в области за последние 10 лет

Информацию о рождении девочкой ребенка подтвердила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области, Татьяна Анохина.
Об отце новорожденного информация отсутствует. Поразил окружающих и тот факт, что малыш настолько юной мамы никаких проблем со здоровьем не испытывает.
Согласно сведениям ВОЗ, дети представительниц прекрасного пола от 10 до 19 лет рождаются, как правило, недоношенными и с букетом различных заболеваний.
В таких случаях у малышей особенно высок риск преэклампсии, послеродового эндометрита и системных инфекций.
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