11-летняя жительница Новосибирска родила ребенка, став самой молодой мамой в области за последние 10 лет

Информацию о рождении девочкой ребенка подтвердила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области, Татьяна Анохина.

Об отце новорожденного информация отсутствует. Поразил окружающих и тот факт, что малыш настолько юной мамы никаких проблем со здоровьем не испытывает.

Согласно сведениям ВОЗ, дети представительниц прекрасного пола от 10 до 19 лет рождаются, как правило, недоношенными и с букетом различных заболеваний.

В таких случаях у малышей особенно высок риск преэклампсии, послеродового эндометрита и системных инфекций.