Знаменитости, которые не могут выбраться из долгов

В последнее время в списках должников фигурируют имена таких известных личностей, как Марина Абросимова (Максим), Анастасия Волочкова, Филипп Киркоров, Гоша Куценко.

Исполнительница МакSим не может отдать долги по налогам из-за своего плохого самочувствия, ведь ее последний тур отменен в связи с ее проблемами со здоровьем. Задолженность артистки составляет более 1 000 000 рублей.

Куценко утверждает, что привык жить весь в долгах. В 2006 году он был должен 24 000 000 российских рублей, в 2019 - 693 000, которые он не выплачивал с 2015 года.

Волочкова всегда с пеной у рта утверждает, что платит по счетам с завидной регулярностью, но ее имя без конца всплывает в "черных списках". За артисткой числится недоплата по налогу за имущество в сумме 50 000 рублей.

Киркоров 5 лет назад был должен банку Латвии 1 500 000 евро по ипотеке. Имеются задолженности и у фирм, записанных на Филиппа Бедросовича. По имеющейся информации, с долгами удалось покончить.