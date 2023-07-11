Лепс признался, что развод с Шаплыковой произошел из-за предательства с его стороны

Григорий Лепс не скрывает, что именно он виноват в разводе с бывшей женой Анной Шаплыковой, которую предал, а она в течение 20 лет брака ни разу не запятнала свою репутацию.

Певец не видит смысла в том, чтобы умолять бывшую о том, чтобы вернуться в семью, так как она все равно этого не позволит.

Лепс заверил, что все, хозяином чего он является, принадлежит его детям и бывшей жене.

Артист рассказал, что находится в прекрасных отношениях с Шаплыковой, хотя и семьи у них больше нет.