Шура сорвал постановку Богомолова

Стас Ярушев на протяжении нескольких лет ведет канал. В очередной раз его гостем стал солист воссоединенной группы "Чай вдвоем" Денис Клявер, который рассказал, как стал свидетелем того, как исполнитель Шура (Александр Медведев) сорвал спектакль режиссера Константина Богомолова "Мушкетеры".

Оказывается, "веселый" музыкант захватил с собой на представление бутылку крепкого алкоголя.

Охранника, который хотел отобрать запрещенный в учреждении культуры напиток, был утихомирен.

Сначала Шура смеялся громче всех, а после вообще стал разговаривать с актерами, играющими на сцене.