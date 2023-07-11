Фадеев сообщил, что Наргиз устраивает сатанинские ритуалы

Макс Фадеев обвинил Наргиз Закирову в сатанизме.

Он рассказал о ритуалах сатане, которые проводит исполнительница, на ее теле есть соответствующие татуировки.

Фадеев вспомнил, что просил в начале сотрудничества прикрывать строптивую певицу свою лысую голову на выступлениях, но та не делала этого, утверждая, что так она "утонет среди серой людской массы".

Увлечение певицы кладбищенской магией продюсер назвал "возможным осложнением" после работы гримером в американском морге.