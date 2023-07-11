Фадеев сообщил, что Наргиз устраивает сатанинские ритуалы

16:54 2023-07-11

Музыкальный продюсер Макс Фадеев не лучшего мнения о своей бывшей подопечной Наргиз Закировой, чьи дороги разошлись в 2019 году. Музыкант утверждает, что певица занимается некромагией.

Макс Фадеев обвинил Наргиз Закирову в сатанизме.

Он рассказал о ритуалах сатане, которые проводит исполнительница, на ее теле есть соответствующие татуировки.

Фадеев вспомнил, что просил в начале сотрудничества прикрывать строптивую певицу свою лысую голову на выступлениях, но та не делала этого, утверждая, что так она "утонет среди серой людской массы".

Увлечение певицы кладбищенской магией продюсер назвал "возможным осложнением" после работы гримером в американском морге.

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