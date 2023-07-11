Фигуристка Щербакова слегла из-за тяжелой болезни

Телеграм-канал "Тулуп Тутберидзе" информирует, что Анна Щербакова заразилась серьезной инфекцией под названием мононуклеоз.
Это острое вирусное заболевание, проявляющееся такими симптомами, как лихорадка, увеличение лимфатических узлов, воспаление миндалин, увеличение печени и селезенки.
Болезнь провоцирует изменение в составе крови, когда появляются особые клетки - мононуклеары (отсюда и название недуга).
О том, каково состояние фигуристки информации нет. Сама она на связь не выходит.
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