Том Круз назвал самую нелепый слух о себе, который появился в СМИ

Режиссер картины "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата", где Тому Крузу досталась главная роль, как-то попросил актера припомнить самый несуразный слух о себе.

Оказалось, что полной чушью Круз называет информацию о том, что он будто бы запрещает окружающим смотреть ему в глаза.

Речь шла о съемочной группе, каждого члена которой, по словам сказочников, Круз отчитывал, если словит чей-либо взгляд на себе.

Дело в том, что в Сеть просочилось видео, когда Круз ругает коллег по съемках, что те не соблюдают дистанцию в то время, когда ковид начинал бушевать.

Артист просто хотел, чтобы съемки продолжались и никто не слег.