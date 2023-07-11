Том Круз назвал самую нелепый слух о себе, который появился в СМИ

17:17 2023-07-11

Голливудскому актеру Тому Крузу не привыкать к тому, что о нем постоянно распространяются различного рода слухи. Была в жизни знаменитости информация о нем, которая сумела поразить и его.

Режиссер картины "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата", где Тому Крузу досталась главная роль, как-то попросил актера припомнить самый несуразный слух о себе.

Оказалось, что полной чушью Круз называет информацию о том, что он будто бы запрещает окружающим смотреть ему в глаза.

Речь шла о съемочной группе, каждого члена которой, по словам сказочников, Круз отчитывал, если словит чей-либо взгляд на себе.

Дело в том, что в Сеть просочилось видео, когда Круз ругает коллег по съемках, что те не соблюдают дистанцию в то время, когда ковид начинал бушевать.

Артист просто хотел, чтобы съемки продолжались и никто не слег.

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