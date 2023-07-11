Хамиль из группы Каста пережил остановку сердца во время бега

Несчастный случай с музыкантом произошел в Португалии, где он живет сейчас.

Первую помощь музыканту оказал спасатель на пляже, а после врачи осуществили ему срочное аортокоронарное шунтирование.

Рэпер поблагодарил медиков госпиталей Sao Joao и Santo António за то, что спасли его.

Артист даже был в состоянии комы, а теперь находится в процессе реабилитации.

Хамиль - участник рэп-коллектива "Каста" с 1999 года. После запуска СВО все члены группы выступали против действий РФ в адрес Украины, в результате им было запрещено выступать на территории родного государства.