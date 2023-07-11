Собчак назвала Соловьева самым бессовестным человеком в инфопространстве РФ

Несмотря на то, что Ксения Анатольевна называет Соловьева самым бессовестным человеком среди известных личностей, она оказалась свидетелем одного момента, когда Владимир повел себя благородно.

Когда в студии его программы, ведущего попросили высказаться об Андрее Макаревиче, которого заклеймили статусом "иноагента", тот заявил, что не будет обсуждать человека, с которым был когда-то очень близок.

Макаревич сказал о Соловьеве тоже самое в одном из интервью.

Ксения порадовалась, что, несмотря на разные взгляды на войну, люди могут оставаться людьми, особенно когда речь заходит о близких людях.