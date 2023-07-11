Орбакайте прибыла к Пугачевой в Юрмалу

Кристина Орбакайте путешествует с детьми и мужем.

Из США звездное семейство прилетело в Италию, а после, судя по публикациям Орбакайте, прибыло в Юрмалу, где сейчас находится мать певицы Алла Пугачева, ее брат Гарри и сестра Лиза, которые являются дядей и тетей Дени Байсарову и Клавдии Земцовой (детям Кристины).

Кстати, Дени присоединился к матери, сестре и отчиму в Венеции.

Внуки не видели бабушку уже очень давно, как и дочь свою именитую мать.